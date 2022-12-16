

Омбудсмен Украины просит власти Грузии разрешить ему навестить Михаила Саакашвили

16.12.2022 12:46





Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии допустить его к заключенному Михаилу Саакашвили. Об этом Дмитрий Лубинец пишет на своей странице в Telegram.



По словам Лубинеца, состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, и поэтому необходимо, чтобы он лично убедился в том, что жизни Саакашвили ничего не угрожает.



«Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре «Вивамед» в Тбилиси. Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения», — пишет украинский омбудсмен.





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