

Парламент обращается к президенту с просьбой созвать внеочередную осеннюю сессию

16.12.2022 13:31





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, парламент обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой назначить внеочередную осеннюю сессию.



По словам Папуашвили, в рамках внеочередной сессии, заседания пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе.



«Политическая группа «Гирчи» потребовала свободную трибуну и у них будет полчаса для выступлений. Затем, предположительно, в час дня выступит министр юстиции Брегадзе в формате «министерского часа», потом будут вопросы, а после часового перерыва ответы и, соответственно, выступления. Сегодня мы закрываем осеннюю сессию, но вы знаете, как уже было объявлено, мы обратимся к президенту с просьбой созвать внеочередную сессию, планируется проведение заседаний в рамках внеочередной сессии в четверг и пятницу на следующей неделе», — сказал Папуашвили.





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