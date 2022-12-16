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Члены фракции ЕНД в знак протеста покинули зал пленарных заседаний
16.12.2022 14:19
Члены фракции «Национальное движение» в знак протеста покинули зал пленарных заседаний парламента. Перед этим депутаты фракции принесли в зал заседаний плакаты, на которых были фотографии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, вырезанные из видеокадров, распространенных пенитенциарной службой. На баннерах также написано - «Не убивайте!».
Прежде чем как покинуть зал, депутат фракции Анна Цитлидзе обратилась к Рати Брегадзе и отметила, что «за его действия придется ответить его детям».
Для справки, сегодня депутаты в формате «министерского часа» слушают министра юстиции.
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