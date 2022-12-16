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Премьер-министр Грузии направился с рабочим визитом в Румынию
16.12.2022 16:10
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направился с рабочим визитом в столицу Румынии Бухарест.
По информации администрации правительства, в рамках визита премьер-министр Ираклий Гарибашвили подпишет соглашение «О стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере развития и передачи зеленой энергии».
На церемонии подписания также будут присутствовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.
«Премьер-министр Грузии примет участие в пленарной сессии – «Стратегическое партнерство в вопросах развития и совместном использовании зеленой энергетики».
Премьер-министр Грузии также проведет встречи на высоком уровне.
Глава правительства отправился в Румынию вместе с делегацией, в составе которой вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе», - сказано в информации.
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