

Деканоидзе: Миша для меня - не только партия и мандат

16.12.2022 16:15





Миша для меня - не только партия и мандат, поэтому вопрос оставления мандатов мы обсудим тогда, когда это будет нужно. Сейчас это не обсуждается, - заявила журналистам председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, ими рассматриваются все рычаги, которые будут результативными для спасения жизни Михаила Саакашвили.



«Мы рассмотрим все, но те рычаги, которые будут иметь результат. Я понимаю, у наших друзей, близких, избирателей может быть критическое отношение, но я как председатель фракции, который очень переживает за состояние здоровья Михаила Саакашвили, и Миша для меня - это не только мандат и партия, и для моих друзей тоже, мы обсудим этот вопрос, когда будет нужно, сейчас это не обсуждается», - сказала Деканоидзе.



Она также объяснила причины, по которым фракция покинула заседание и отметила, что у них нет вопросов к министру юстиции, которого сегодня заслушивают, потому что он уголовный преступник.



«Этот человек обязательно предстанет перед правосудием, он уголовный преступник. Я сказала ему то, что должна была сказать, какой может быть к нему вопрос? Он преступник. Этому человеку, который совершил уголовное преступление, который прямо убивает третьего президента, я сказала то, что должна была сказать от имени моих друзей и грузинского общества, и у нас нет к нему вопросов», - сказала Деканоидзе.





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