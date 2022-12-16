

Грузия выделит на закупку генераторов для Украины $738 900

16.12.2022 16:35





После 7-дневного ожидания издание «Netgazeti» получило ответ на вопрос о том, сколько денег правительство Грузии выделило на закупку генераторов для отправки в Украину.



Как сообщили изданию в Минэкономики Грузии, на эти цели было выделено 1,5 миллиона лари, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 738 900 долларов США.



«Министерство экономики и устойчивого развития Грузии выделило 1,5 миллиона лари в рамках ассигнований, установленных законом «О государственном бюджете Грузии на 2022 год», на которые АО «Государственная электрическая система Грузии» безвозмездно закупит различные типы генераторов для отправки в Украину», — говорится в письме, направленном министерством «Netgazeti».



По данным ведомства, в настоящее время ведется поиск генераторов и процедура их закупки.



Решение об отправке генераторов в Украину правительство Грузии приняло 9 декабря, однако до настоящего времени оставалось неизвестным, где и каким образом страна планирует закупать генераторы.



В тексте письма из Минэкономики, не указано в какой стране Грузия планирует закупить генераторы для отправки в Украину.



Ранее, исполняющий обязанности посла Украины Андрей Касьянов ранее сообщил, что власти Грузии оставили без ответа запрос Киева на помощь с генераторами.



После чего, председатель правящей партии Грузии Иракли Кобахидзе, заявил, что Грузия не производит электрогенераторы, которые требовала Украина, хотя и не исключил, что Грузия могла закупать такие товары у иностранного государства и передавать их Украине. При этом он отметил, что поведение украинского дипломата нарушает дипломатический этикет.



Уже 9 декабря глава Госадминистрации Реваз Джавелидзе заявил, что Минэкономики закупит генераторы для отправки в Украину.



Ряд стран, в том числе Азербайджан, отправили генераторы в Украину. Как правило, Россия не утруждает себя критикой гуманитарной помощи, направляемой западными странами Украине, но в случае с Азербайджаном Кремль заявил, что «такой шаг со стороны Баку вызывает удивление».





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