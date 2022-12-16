Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия выделит на закупку генераторов для Украины $738 900


16.12.2022   16:35


После 7-дневного ожидания издание «Netgazeti» получило ответ на вопрос о том, сколько денег правительство Грузии выделило на закупку генераторов для отправки в Украину.

Как сообщили изданию в Минэкономики Грузии, на эти цели было выделено 1,5 миллиона лари, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 738 900 долларов США.

«Министерство экономики и устойчивого развития Грузии выделило 1,5 миллиона лари в рамках ассигнований, установленных законом «О государственном бюджете Грузии на 2022 год», на которые АО «Государственная электрическая система Грузии» безвозмездно закупит различные типы генераторов для отправки в Украину», — говорится в письме, направленном министерством «Netgazeti».

По данным ведомства, в настоящее время ведется поиск генераторов и процедура их закупки.

Решение об отправке генераторов в Украину правительство Грузии приняло 9 декабря, однако до настоящего времени оставалось неизвестным, где и каким образом страна планирует закупать генераторы.

В тексте письма из Минэкономики, не указано в какой стране Грузия планирует закупить генераторы для отправки в Украину.

Ранее, исполняющий обязанности посла Украины Андрей Касьянов ранее сообщил, что власти Грузии оставили без ответа запрос Киева на помощь с генераторами.

После чего, председатель правящей партии Грузии Иракли Кобахидзе, заявил, что Грузия не производит электрогенераторы, которые требовала Украина, хотя и не исключил, что Грузия могла закупать такие товары у иностранного государства и передавать их Украине. При этом он отметил, что поведение украинского дипломата нарушает дипломатический этикет.

Уже 9 декабря глава Госадминистрации Реваз Джавелидзе заявил, что Минэкономики закупит генераторы для отправки в Украину.

Ряд стран, в том числе Азербайджан, отправили генераторы в Украину. Как правило, Россия не утруждает себя критикой гуманитарной помощи, направляемой западными странами Украине, но в случае с Азербайджаном Кремль заявил, что «такой шаг со стороны Баку вызывает удивление».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна