

МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу Саакашвили

16.12.2022 17:02





Министерство иностранных дел Украины 15 декабря опубликовало заявление, в котором говорится, что министерство «очень обеспокоено серьезным ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили».



В министерстве призвали Грузию «оказать экс-президенту надлежащую медицинскую помощь, а также удовлетворить просьбу об отсрочке наказания, чтобы он мог быть переведен в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения».



Министерство также призывает власти Грузии обеспечить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. В тот же день последний написал в Facebook: «считаю необходимым лично, как омбудсмен Украины, убедиться, что его жизни ничего не угрожает».



Заявление МИД Украины было сделано на фоне текущих событий вокруг экс-президента Грузии, в ходе которых оппозиционные политики, гражданское общество и международные партнеры призывают власти Грузии взять на себя ответственность за его здоровье.





В настоящее время суд рассматривает вопрос о снятии Саакашвили приговора в связи с резким ухудшением его здоровья.





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