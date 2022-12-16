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Глава МИД Грузии посетил Токио
16.12.2022 17:05
Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили посетил Токио, где встретился со своим японским коллегой Ёсимаса Хаяси и другими представителями властей Японии.
Встреча с Ёсимаса Хаяси
По информации МИД Грузии, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения и такие потенциальные направления развития сотрудничества, как экономика, взаимосвязанность, устойчивое развитие, энергетическая безопасность, изменение климата, культура и отношения между народами.
Министры подчеркнули, что контакты на высоком уровне между двумя странами «способствуют углублению и активизации сотрудничества в различных сферах».
Министры также беседовали об обстановке в области безопасности в регионе, растущем экономическом развитии Грузии в свете текущих вызовов и повестке дня европейской и евроатлантической интеграции страны.
По информации МИД Японии, министр Хаяси отметил, что две страны имеют общие фундаментальные ценности и являются партнерами в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка. Япония также выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Согласно той же информации, стороны договорились об укреплении региональных связей, развитии транспортных маршрутов через Каспийское море и с точки зрения сотрудничества в сфере декарбонизации.
В рамках встречи министры иностранных дел двух стран подписали меморандум о передаче Грузии пожарных машин.
Встреча с Министром экономики, торговли и промышленности
В рамках визита в Японию Илья Дарчиашвили встретился с министром экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, обсудил с ним двусторонние торгово-экономические связи и перспективы их развития.
Особое внимание было уделено возможностям японских компаний инвестировать в Грузию «с учетом стабильных, растущих экономических показателей страны, благоприятных транзитных и деловых возможностей».
Министры приветствовали подписание соглашения о защите инвестиций между Грузией и Японией и подчеркнули выраженный интерес японских компаний к Грузии, а также крупные инвестиционные проекты, которые уже осуществляются в Грузии.
Встреча с Министром цифровой трансформации
Дарчиашвили также встретился с министром цифровой трансформации Японии Таро Кано, где министры обменялись информацией о возможностях сотрудничества в сфере цифровых технологий, в частности в сфере развития электронных государственных услуг.
Встреча была посвящена реформе системы управления и шагам, предпринятым Грузией в направлении развития цифрового управления.
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