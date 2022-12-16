

Саломе Зурабишвили встретилась с заместителем генерального секретаря ЕСВС

16.12.2022 17:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 декабря встретилась с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) по общей безопасности, оборонной политике и реагированию на кризисы Чарльзом Фрисом.



По сообщению пресс-службы президента, Зурабишвили приветствовала «вовлеченность Евросоюза в вопрос обеспечения мира и безопасности в регионе».



В этом контексте стороны отметили, что «работа Миссии наблюдателей ЕС крайне важна для безопасности региона».



Разговор также коснулся продолжающейся войны в Украине, во время чего президент осудила российскую агрессию, нападения на мирное население и энергетическую инфраструктуру.



Зурабишвили подчеркнула, что «эта война закончится победой Украины, должна быть обеспечена безопасность всех малых стран, соседей России, чтобы Россия не получила возможности преследовать свои империалистические цели».



Президент Грузии и заместитель генерального секретаря акцентировали внимание на выполнении страной 12 рекомендаций Еврокомиссии.



Стороны подчеркнули важность совместных проектов с Евросоюзом и отметили, что роль и возможности Грузии еще больше возрастают в реализации инфраструктурных и энергетических проектов с Евросоюзом.





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