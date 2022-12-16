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У Посольства Франции в Тбилиси прошла акция сторонников Саакашвили
16.12.2022 17:33
Возле посольства Франции в Тбилиси прошла акция. Как заявил инициатор акции, кандидат в председатели «Нацдвижения» Гиорги Мумладзе, мероприятие проводится с целью призвать новоназначенного посла Франции в Грузии активней заняться вопросом Михеила Саакашвили.
По словам Мумладзе, французское правительство имеет самые большие рычаги давления на правительство, так как «неформальный правитель страны является гражданином Франции»:
«Мы здесь, чтобы попросить французские власти вмешаться и использовать все свои рычаги, чтобы предотвратить смерть третьего президента страны, который находится в тюрьме. Бидзина Иванишвили, неформальный правитель страны, является гражданином Франции, Саломе Зурабишвили — гражданкой Франции. Поэтому у Франции больше всего возможностей для давления.
Мы просим посла максимально включиться в эти вопросы и помочь нам спасити третьего президента, а значит спасти демократическое будущее Грузии», — сказал Гиорги Мумладзе.
Он также отметил, что завтра в 15:00 часов состоится акция возле Администрации президента Грузии.
На днях в Тбилиси прибыла новый посол Франции в Грузии Шераз Гасри. Вчера, 15 декабря, новоназначенный посол вручил президенту Зурабишвили верительные грамоты, после чего состоялась ознакомительная встреча.
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