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У Посольства Франции в Тбилиси прошла акция сторонников Саакашвили


16.12.2022   17:33


Возле посольства Франции в Тбилиси прошла акция. Как заявил инициатор акции, кандидат в председатели «Нацдвижения» Гиорги Мумладзе, мероприятие проводится с целью призвать новоназначенного посла Франции в Грузии активней заняться вопросом Михеила Саакашвили.

По словам Мумладзе, французское правительство имеет самые большие рычаги давления на правительство, так как «неформальный правитель страны является гражданином Франции»:

«Мы здесь, чтобы попросить французские власти вмешаться и использовать все свои рычаги, чтобы предотвратить смерть третьего президента страны, который находится в тюрьме. Бидзина Иванишвили, неформальный правитель страны, является гражданином Франции, Саломе Зурабишвили — гражданкой Франции. Поэтому у Франции больше всего возможностей для давления.

Мы просим посла максимально включиться в эти вопросы и помочь нам спасити третьего президента, а значит спасти демократическое будущее Грузии», — сказал Гиорги Мумладзе.

Он также отметил, что завтра в 15:00 часов состоится акция возле Администрации президента Грузии.

На днях в Тбилиси прибыла новый посол Франции в Грузии Шераз Гасри. Вчера, 15 декабря, новоназначенный посол вручил президенту Зурабишвили верительные грамоты, после чего состоялась ознакомительная встреча.


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