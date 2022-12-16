

У Посольства Франции в Тбилиси прошла акция сторонников Саакашвили

16.12.2022 17:33





Возле посольства Франции в Тбилиси прошла акция. Как заявил инициатор акции, кандидат в председатели «Нацдвижения» Гиорги Мумладзе, мероприятие проводится с целью призвать новоназначенного посла Франции в Грузии активней заняться вопросом Михеила Саакашвили.



По словам Мумладзе, французское правительство имеет самые большие рычаги давления на правительство, так как «неформальный правитель страны является гражданином Франции»:



«Мы здесь, чтобы попросить французские власти вмешаться и использовать все свои рычаги, чтобы предотвратить смерть третьего президента страны, который находится в тюрьме. Бидзина Иванишвили, неформальный правитель страны, является гражданином Франции, Саломе Зурабишвили — гражданкой Франции. Поэтому у Франции больше всего возможностей для давления.



Мы просим посла максимально включиться в эти вопросы и помочь нам спасити третьего президента, а значит спасти демократическое будущее Грузии», — сказал Гиорги Мумладзе.



Он также отметил, что завтра в 15:00 часов состоится акция возле Администрации президента Грузии.



На днях в Тбилиси прибыла новый посол Франции в Грузии Шераз Гасри. Вчера, 15 декабря, новоназначенный посол вручил президенту Зурабишвили верительные грамоты, после чего состоялась ознакомительная встреча.





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