

В Москве недовольны действиями Баку из-за передачи генераторов Украине

16.12.2022 17:47





Российские СМИ пишут сегодня, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи «вызвала недоумение» в Москве.



Агентство ТАСС цитирует источник в МИД РФ: «Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь».



При этом источник указал, что оборудование могло бы быть больше востребовано в самом Азербайджане для постконфликтного восстановления.



Неделю назад МИД Азербайджана сообщил, что отправил Киеве 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов «с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий». Общая стоимость груза — около 1,4 млн манатов (более $800 тыс.). Также МИД сообщил, что готовит к отправке новую партию гуманитарной помощи.



Всего на данный момент Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на более чем 17,5 миллионов долларов.



В МИД России пока никак не комментировали заявление властей Грузии, которые недавно также заявили, что закупают генераторы для отправки в Украину. При этом не были названы сроки поставок, объем груза и его стоимость.



С приближением зимы Россия сделала главной целью своих атак энергетическую систему Украины. Во многих городах Украины нет света и тепла. Местные власти создают пункты обогрева, где есть кипяток, можно зарядить мобильные телефоны и получить первую медицинскую помощь.



Генераторы и трансформаторы для Украины в эти дни отправляют из многих стран — как малой, так и большой мощности. Европарламент запустил кампанию «Генераторы надежды», которая уже охватила более 200 крупных европейских городов.



В Грузии на просьбу Украины о помощи жители страны отреагировали быстрее, чем власти. Около четырех тысяч человек за две недели собрали деньги на партию малых генераторов, которые уже отправлены в Киев.





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