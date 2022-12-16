

Следствие выяснило, кто и почему хотел взорвать женщину в Ахалаклаки

16.12.2022 17:57





Прокуратура Грузии предъявила жителю Ахалкалаки обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, принуждению к вступлению в половую связь и незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.



На этой неделе, 13 декабря, жительница Ахалкалаки обнаружила под дверь пакет с тортом и шампанским, в котором также находилось взрывное устройство. Оно разорвалось, когда пакет был внесен на кухню, женщина успела выбежать из квартиры, получив легкие ранения.



По данным следствия, мужчина, который подбросил пакет, пошел на это после категорического отказа женщины вступить с ним в половую связь.



До того, как подбросить пакет, обвиняемый шантажировал женщину, угрожая распространением компрометирующей информации.



Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.





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