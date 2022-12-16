

Центр «Эмпатия»: за время лечения в клинике состояние Саакашвили ухудшилось

16.12.2022 18:02





Клиника «Вивамеди» не может обеспечить должное лечение Михаила Саакашвили, поэтому его «необходимо срочно вывести из пенитенциарной системы Грузии». Об этом говорится в специальном заявлении центра «Эмпатия».



В тексте отмечается, что по запросу адвокатов центр провел судебно-медицинскую экспертизу, к которой были привлечены 17 местных и международных специалистов. Экспертное заключение было подготовлено 29 ноября. Кроме того, дополнительно было представлено заключение американского токсиколога.



Однако, по словам представителей «Эмпатии», за семь месяцев пребывания в клинике состояние здоровья Саакашвили не только не улучшилось, но и ухудшилось. Учитывая вероятность интоксикации и несмотря на множество диагнозов, этиологические факторы установить не удалось. Соответственно проводится симптоматическая и поддерживающая терапия, которая не может предотвратить прогрессирование тяжелых диагнозов.



В то же время, заявляют в центре, за время пребывания экс-президента в больнице было допущено грубое нарушение «Закона Грузии о правах пациента», в частности, в том, что касается защиты конфиденциальной информации. Кроме того, были опубликованы видеозаписи из палаты Саакашвили, что считается нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (Запрещение пыток) и «является классическим примером унижающего достоинство обращения».



«Клинике «Вивамеди» не удалось предотвратить указанное нарушение. Более того, клиника даже не сделала заявления на эту тему, что, по меньшей мере, равносильно «молчаливому согласию», — говорится в сообщении центра «Эмпатия».





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