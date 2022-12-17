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Черкесы ещё раз выступили за помилование Саакашвили
17.12.2022 11:51
Письмо с просьбой помиловать Михаила Саакашвили направил президенту Грузии глава общественно-политического движения "Черкесский конгресс" Касе Кик.
В ноябре 2021 года черкесские активисты указали в обращении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что во время правления Михаила Саакашвили Грузия официально признала геноцид черкесов, дав им возможность отстаивать свои права в международном правовом поле.
Во времена правления Саакашвили в Грузии уделялась особое внимание проблемам геноцида черкесов.
В ноябре 2010 года в Тбилиси прошла конференция по "черкесскому вопросу" "Скрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный Кавказ между прошлым и будущим".
По ее итогам инициативная группа обратилась к парламенту Грузии с просьбой рассмотреть вопрос признания геноцида черкесов на государственном уровне.
20 мая 2011 года парламент Грузии признал геноцид черкесов.
В расположенном на черноморском побережье грузинском городе Анаклия в 2012 году установили бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автор проекта — скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков.
Лидер незарегистрированного движения “Свободная Черкесия” Ибрагим Яганов также поддерживает воззвание черкесов к президенту Грузии.
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