

Черкесы ещё раз выступили за помилование Саакашвили

17.12.2022 11:51





Письмо с просьбой помиловать Михаила Саакашвили направил президенту Грузии глава общественно-политического движения "Черкесский конгресс" Касе Кик.



В ноябре 2021 года черкесские активисты указали в обращении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что во время правления Михаила Саакашвили Грузия официально признала геноцид черкесов, дав им возможность отстаивать свои права в международном правовом поле.



Во времена правления Саакашвили в Грузии уделялась особое внимание проблемам геноцида черкесов.

В ноябре 2010 года в Тбилиси прошла конференция по "черкесскому вопросу" "Скрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный Кавказ между прошлым и будущим".



По ее итогам инициативная группа обратилась к парламенту Грузии с просьбой рассмотреть вопрос признания геноцида черкесов на государственном уровне.



20 мая 2011 года парламент Грузии признал геноцид черкесов.



В расположенном на черноморском побережье грузинском городе Анаклия в 2012 году установили бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автор проекта — скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков.



Лидер незарегистрированного движения “Свободная Черкесия” Ибрагим Яганов также поддерживает воззвание черкесов к президенту Грузии.





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