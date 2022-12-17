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Урсула фон дер Ляйен: Подводный кабель электропередачи через Черное море станет окном новых возможностей
17.12.2022 13:31
Подводный кабель передачи электроэнергии через Черное море станет окном новых возможностей, превратит Грузию в электроэнергетический хаб и улучшит внутренний энергетический рынок, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен во дворце Котрочен в Румынии. По её словам, проект обеспечит важнейшую роль Черного моря. Она отметила, что после того, как Россия развязала войну, Евросоюз отказался от российской энергии.
«Черноморский подводный силовой кабель станет новой линией электропередачи и окном новых возможностей. Этот проект даст нам и Грузии европейское назначение и принесет много пользы. Он превратит Грузию в электроэнергетический хаб и улучшит внутренний энергетический рынок. В конечном итоге Черноморский подводный силовой кабель поможет нашим соседям в Молдове и на Западных Балканах, и, конечно же, Украине. Это поможет стране в воспроизводстве и реконструкции.
Проект очень многообещающий, и его реализация зависит от нас. Мы намерены выполнить наши цели – энергопоставки, гармонизацию экономик, и поэтому я с нетерпением жду результатов технико-экономического обоснования проекта, которое сейчас готовится. Мы готовы поддержать эту инициативу, потому что у нас есть возможность финансово поддерживать те проекты, которые служат общим интересам, а в этом проекте общие интересы очень хорошо видны. Сегодня можно сказать, что это обеспечивает важнейшую и ближайшую роль Черного моря», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
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