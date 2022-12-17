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Гарибашвили: Проект подводного электрокабеля расширит транзитные и торговые возможности между ЕС и Южным Кавказом
17.12.2022 13:47
Геостратегическое положение Грузии делает нас мостом, соединяющим Запад и Восток, а также воротами для восьми стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, что является важнейшим узлом на глобальной карте Европейского Союза в контексте диверсификации транспортных маршрутов и поставок энергоресурсов в Европу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Румынии, где он участвует в пленарном заседании — «Стратегическое партнерство в вопросах развития и совместного использования зеленой энергии».
Премьер-министр отметил, что текущие геополитические вызовы и продолжающаяся война в Украине высветили необходимость диверсификации и устойчивости для решения неотложных проблем в сфере энергетической безопасности.
«Несколько лет назад по инициативе Грузии началась работа над проектом, который подразумевает энергетическую связность Кавказского региона и Европы посредством высоковольтной подводной линии электропередачи. Сегодня, подписав соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в области развития и передачи зеленой энергии, мы подтверждаем нашу готовность к тесному сотрудничеству в контексте поставок зеленой энергии.
Вам хорошо известно, что Грузия имеет значительный потенциал в производстве избыточной энергии из возобновляемых источников, которую можно поставлять в соседние страны. Подводный силовой кабель Черного моря дает нам важную перспективу. Упомянутый проект будет способствовать развитию сектора возобновляемых источников энергии и увеличит возможности транзита и торговли между Европейским Союзом и регионом Южного Кавказа. В результате реализации этого проекта, соединив линии и системы электропередач Грузии, Румынии, Азербайджана и Венгрии, Европа сможет связаться не только с Грузией, но и со всем Южным Кавказом», — сказал Ираклий Гарибашвили.
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