

В Киеве восстановили работу метро и водоснабжение

17.12.2022 13:53





В Киеве восстановили водоснабжение и запустили метро после ракетного удара в пятницу,16 декабря. А вот тепло и свет есть не у всех. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.



Как рассказал глава столицы, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Пока графики не действуют, свет выключают аварийно.



«Графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен. И энергетики просят и дальше экономить», - подчеркнул мэр.



Напомним, вчера в результате российского ракетного удара в нескольких областях Украины, в том числе в Киеве, была повреждена критическая инфраструктура, из-за чего часть населения осталась без электричества, водоснабжения и отопления. Перестал работать и Киевский метрополитен, служивший убежищем для горожан во время бомбежки.





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