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Ильхам Алиев: Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия должны работать как одна команда
17.12.2022 14:47
Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия должны работать по принципу одной команды, тесно сотрудничать с Евросоюзом, наши страны намерены стать надежными поставщиками зеленой энергии в Европе, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во дворце Котрочен в Румынии на церемонии подписания проекта Черноморского электрокабеля.
По словам Алиева, соглашение о «стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии» станет шагом вперед в развитии коридора зеленой энергии.
«Сегодня мы начинаем строительство ещё одного энергомоста из Азербайджана в Европу, наши страны намерены стать надежными поставщиками в Европу, и в основном это касается зеленой энергетики. Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана составляет более 27 Гигаватт (ГВт) — это солнечная и гидроэнергия, а также ветряная энергия с Каспийского моря… Таким образом, на первом этапе азербайджанский экспорт составит не менее 3 ГВт.
Для того чтобы эти цели были достигнуты, мы должны работать эффективно. Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия должны работать как одна команда и тесно сотрудничать с Евросоюзом. Желаю всем нам успехов», — сказал Алиев.
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