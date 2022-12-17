

Талаквадзе: Грузия доказала, что является неотъемлемой частью европейской семьи

17.12.2022 22:19





По словам вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе, подписание стратегического соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о развитии и передаче зеленой энергии является историческим.



Как пишет Талаквадзе на своей странице в Facebook, участвуя в проекте по поставке зеленой энергии для ЕС, Грузия доказала, что является одним из значительнейших и надежных союзников Европы и Евроатлантического альянса в регионе.



«Подписание проекта по поставке энергии с ЕС, на котором присутствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стало ответом на неприкрытую агрессию и беспочвенную критику наших оппонентов. Более того, уже можно сказать, что эти политические нападки оппонентов на Грузию и нашу власть были направлены против стратегического сотрудничества между Грузией и ЕС и безопасности Европы.



Исходя из этого, ни для кого не остается загадкой, в чьи интересы входило нанесение ущерба репутации Грузии и представление ее антиевропейской. Из-за этого оппозиции придется оправдываться.



Сегодня Грузия еще раз доказала, что является неотъемлемой частью европейской семьи и европейской цивилизации!», — пишет Арчил Талаквадзе.





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