

Вашадзе: «Грузинская мечта» хотела видеть Саакашвили в Гаагском трибунале, но этого они не получат

17.12.2022 22:25





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, решение Гаагского суда по делу об августовской войне является ответом на «10-летнюю пророссийскую, антигрузинскую дезинформацию, которую предательская «Грузинская мечта» распространяла вопреки национальным интересам».



По словам Вашадзе, это решение свидетельствует о том, что все обвинения, выдвинутые «Кобахидзе и его приспешниками» против грузинской стороны, были развеяны.



«10 лет «Грузинская мечта» доказывала нам, что войну начала Грузия, 10 лет они обвиняли предыдущую власть в совершении незаконных действий, 10 лет эти люди сознательно работали против национальных интересов Грузии, но справедливость восторжествовала.



Они хотели видеть Михаила Саакашвили в Гаагском трибунале, но этого они не получат. Они целенаправленно действовали преступно против наших национальных интересов. Я вам больше скажу – если бы здесь была патриотическая власть, это обвинение в Гаагском трибунале было бы выдвинуто против Медведева и Путина, и именно в том, что это обвинение не предъявлено этим двум людям, заключается предательство со стороны «Грузинской мечты».



Так что, это ответ на 10-летнюю пророссийскую, антигрузинскую дезинформацию, которую предательская «Грузинская мечта» распространяла вопреки национальным интересам. Во-первых: войну начала Россия; во-вторых: Россия и ее марионеточный сепаратистский режим виновны абсолютно во всем и все обвинения, которые выдвигают против грузинской стороны эти предатели, Кобахидзе и его так сказать приспешники, рассеяны, и закончилась спекуляция пророссийской силы, пророссийских интересов в Грузии. Вместо Михаила Саакашвили, они увидели в Гаагском трибунале представителей России, и более того, как только мы их сменим, продолжим это дело, и Путин и Медведев предстанут перед Гаагским трибуналом из-за войны 2008 года», - заявил Георгий Вашадзе.



Для справки, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что этап расследования дела об августовской войне завершен, однако продолжаются работы по привлечению к суду подозреваемых лиц: Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева.



«Сегодня я могу подтвердить, что помимо дел, существующих в производстве Международного уголовного суда, мой офис больше не будет продолжать расследование в новом направлении в связи предполагаемой уголовной ответственностью других лиц или другими действиями в рамках ситуации в Грузии. Соответственно, поскольку обстоятельства существенно не изменились, этап расследования ситуации в Грузии завершился. Об этом решении я уже проинформировал власти Грузии», - отмечается в заявлении офиса прокурора Международного уголовного суда.





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