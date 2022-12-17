

Давид Саакашвили: Мы не позволим убить Мишу

17.12.2022 22:31





Наш главный посыл таков, что мы не позволим убить Мишу, - заявил журналистам брат третьего президента Грузии Давид Саакашвили на акции, проходящей у дворца Орбелиани в Тбилиси.



По его словам, они борются за здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, и не позволят властям сделать так, чтобы история повторилась, и еще раз был убит президент.



«Наш главный посыл таков, что мы не позволим убить Мишу. Особенно после этих последних опубликованных кадров, что было сделано цинично, мы все увидели, что Мишу спрятали от нашего общества, не только для того, чтобы он не мог высказать свое мнение и зафиксировать свою позицию, а и для того, чтобы не произошла визуализация того, каково его реальное состояние. Соответственно, мы боремся за его здоровье, за его жизнь, и не позволим властям сделать так, чтобы история повторилась, и еще раз был убит президент», - заявил Давид Саакашвили.





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