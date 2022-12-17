

Президент Грузии разразилась очередной демагогией на тему Саакашвили и евроинтеграции

17.12.2022 22:32





Одной из основных проблем, которая способствует поляризации, является вопрос бывшего президента Михаила Саакашвили, важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции, дождались решения 22 декабря, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем слове на торжественном приеме для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.



Как отметила президент, население страны хочет покончить с поляризацией, увидеть новые силы и новые перспективы.



«Для Грузии на фоне больших вызовов, которые стоят перед нами и могут определить наше будущее, наши внутренние вызовы кажутся какими-то абсурдными, неактуальными, менее важными. Устремления нашего населения ясны. Люди хотят покончить с поляризацией, увидеть новые силы, фигуры, перспективы. Но на данном этапе это не является волей политических сил, будь то власть или оппозиция. Они все еще цепляются за свою власть и партийные амбиции. Одной из главных проблем, способствующих этой поляризации, является вопрос о бывшем президенте. Я говорила и еще раз скажу, что для этой страны, для ее репутации, внутренней стабильности и ее будущего важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции. Давайте дождемся решения 22 декабря, которое, я уверена и хочу быть уверена, позволит населению Грузии выйти из этой ситуации. Пусть все сконцентрируются на своих обязанностях, на управлении страной, решении проблем, выводе страны на стабильный путь. Сконцентрированы на Европе, мире и процветании, именно это я хочу пожелать стране и миру в 2023 году», — сказала президент Грузии.







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