

Глава МИД Грузии: Наша страна становится одной из ключевых стран по производству зеленой энергии

17.12.2022 22:42





Наша страна становится одной из ключевых стран в направлении производства зеленой энергии и возобновляемых источников энергии, - заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По его словам, присутствие президента Еврокомиссии на сегодняшней встрече в Бухаресте имело особое значение.



«Сегодня важный день в Румынии, где собрались лидеры и подписали очень важное соглашение. Речь идет о стратегическом соглашении по развитию и передаче зеленой энергии.



Помимо того, что участниками этого соглашения являются два государства-члена ЕС, я считаю особенно важным и присутствие президента Еврокомиссии, этот политический жест, ее приезд сюда. Это означает, что с одной стороны, у этого проекта будет поддержка, а с другой стороны, если смотреть через нашу призму, Грузии будет предоставлен еще один рычаг исполнения роли страны – регионального лидера, что, в первую очередь, будет способствовать европейской интеграции нашей страны. А это является одним из наших главных внешнеполитических приоритетов», - заявил Илья Дарчиашвили.





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