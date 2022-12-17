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Глава МИД Грузии: Наша страна становится одной из ключевых стран по производству зеленой энергии
17.12.2022 22:42
Наша страна становится одной из ключевых стран в направлении производства зеленой энергии и возобновляемых источников энергии, - заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
По его словам, присутствие президента Еврокомиссии на сегодняшней встрече в Бухаресте имело особое значение.
«Сегодня важный день в Румынии, где собрались лидеры и подписали очень важное соглашение. Речь идет о стратегическом соглашении по развитию и передаче зеленой энергии.
Помимо того, что участниками этого соглашения являются два государства-члена ЕС, я считаю особенно важным и присутствие президента Еврокомиссии, этот политический жест, ее приезд сюда. Это означает, что с одной стороны, у этого проекта будет поддержка, а с другой стороны, если смотреть через нашу призму, Грузии будет предоставлен еще один рычаг исполнения роли страны – регионального лидера, что, в первую очередь, будет способствовать европейской интеграции нашей страны. А это является одним из наших главных внешнеполитических приоритетов», - заявил Илья Дарчиашвили.
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