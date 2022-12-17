

Саакашвили: Каждый раз, когда моя не такая уж молодая мать приносит еду, ее унижают и заставляют ждать часами

17.12.2022 22:45





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме из клиники отмечает, что посещающую его в больнице мать – Гиули Аласания унижают и заставляют ждать в приемной.



Письмо Саакашвили зачитала журналистам сама Гиули Аласания.



«Каждый раз, когда моя не такая уж молодая мать, Гиули Аласания приносит еду, ее унижают и заставляют ждать часами, а потом кто-то недоумевает, почему я выхожу из себя. Хотелось бы спросить у исполнителей этой спецоперации, у вас вообще есть матери? Понятно, что Путин приказал вам убить меня, и с этой целью вы меня отравили и совершаете все другие преступления, но причем тут моя мать? Когда придете вечером домой отмечать «варварство», довольные тем, что унизили заслуженного профессора, может, хотя бы раз взглянете в зеркало и, может, обнаружите в себе хоть какие-нибудь остатки совести и человечности», - говорится в письме Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





