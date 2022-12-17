

Саакашвили: Гаага меня полностью оправдала, а грузинский суд может приговорить к смерти

17.12.2022 22:52





Гаага меня полностью оправдала, а грузинский суд может приговорить к смерти, - так откликается третий президент Грузии Михаил Саакашвили на решение Гаагского суда по делу об августовской войне.



Михаил Саакашвили благодарит всех тех военных, которые, по его словам, «не продались» и не дали показаний против Грузии, военного руководства и него.



«Гаагское расследование в отношении грузин было искусственно инициировано в 2015 году Министерством юстиции Грузии. Они вновь открыли дело после того, как мы завершили все процедуры в 2012 году. Услышав об этом в 2015 году, я был шокирован. После этого осуществлялась обработка грузинских военных, чтобы как-нибудь выйти на меня. В ответ я собрал группу ведущих юристов мира и в 2020 году мы представили в суд альтернативный доклад, аргументы которого в конечном итоге разделил прокурор.



В действительности не все представители власти выполняли задание России. Очень патриотично и самоотверженно работал юрист министра юстиции «Мечты» Гоча Лорткипанидзе, который сам является беженцем из Абхазии. Короче говоря, Гаага меня полностью оправдала, а грузинский суд может приговорить к смерти.



Что касается Гааги, большое спасибо генералу Курашвили и Гогава и всем тем военным, которые не продались и не дали показаний против Грузии, военачальников и меня, несмотря на большое давление. Ваше мужество останется в истории», - пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.





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