

Зурабишвили: Европа становится силой, которую все должны уважать

18.12.2022 10:42





Европа становится силой, которую все должны уважать; происходит демонстрация ее единства. Именно с этой Европой мы хотим интегрироваться, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на предновогоднем приеме для представителей дипломатического корпуса во дворце Орбелиани.



Однако, как отметила Саломе Зурабишвили, в Европе тоже есть вызовы.



«Этот год также является годом Европы. И в Европе есть вызовы и надежды. Вызовы потому, что базисом создания Европы было избавление от войны навсегда, но война вернулась в самое сердце Европы. Это те вызовы, которые разрушают цель Европы. Однако на этом все не заканчивается, и в результате этого вызова Европа реально открылась, появилась перспектива расширения, и это результат успеха европейской политики. Здесь мы имеем единую силу, которая без колебаний поддерживает и защищает своих партнеров, показывая, что значит быть новой силой. Это не простой процесс – объединится, быть независимым и иметь энергонезависимость. Все знают, как это сложно и трудно для населения. Европа становится силой, которую должны уважать все стороны. Происходит демонстрация ее единства. Мы хотим интегрироваться с этой Европой», — заявила Зурабишвили.





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