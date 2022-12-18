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Зурабишвили: Приветствую подписание стратегического соглашения о развитии и перетоке зеленой энергии


18.12.2022   10:44


Это исторический шаг, который свяжет Кавказ с Европейским союзом – так оценивает подписание стратегического соглашения о развитии и перетоке зеленой энергии президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как написала Зурабишвили в социальной сети «Твиттер», Черное море становится европейским.

«Я приветствую подписание стратегического соглашения о развитии и перетоке зеленой энергии. Это исторический шаг, который соединит Кавказ с Евросоюзом. Это означает, что сейчас Черное море становится европейским морем и является мостом, который соединяет обе стороны», — считает Зурабишвили.


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