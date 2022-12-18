

Зурабишвили: Массовая миграция из России показывает нашу толерантность, но гостеприимство не должно быть глупым

18.12.2022 11:50





Есть еще один вызов, связанный с массовой миграцией из России. Вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на предновогоднем приеме для представителей дипломатического корпуса во дворце Орбелиани.



По ее словам, допустимо, чтобы граница была открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должны быть правильное законодательство, соответствующие регуляции, чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем.



Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что оккупация Грузии Россией является большим вызовом. Кроме того, по словам президента, Россия постоянно пытается навязать соседям свою волю.



По заявлению Саломе Зурабишвили, с большими вызовами со стороны России сталкивается не только Грузия, а и всея Европа и остальной мир.



Как отметила президент, когда придет время переговоров с Россией, «должно быть ясно определено, что оккупация больше не приемлема на европейском континенте».



«Разумеется, придет время переговоров, и это лишь в руках украинского народа. Когда это время придет, если мы хотим избежать повторения сценариев 1992, 2008, 2014, 2022 годов и многих других агрессивных действий со стороны России в отношении наших соседей, должно быть ясно определено, что оккупация больше не приемлема на европейском континенте. Те, кто действительно желает реального мира и переговоров, должны в первую очередь признать это и потом уже говорить об этих вопросах», - заявила Зурабишвили.





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