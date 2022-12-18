

Зурабишвили: Главная проблема, которая способствует поляризации в стране, это вопрос Саакашвили

18.12.2022 12:26





Одна из главных проблем, которая способствует поляризации, это вопрос, связанный с бывшим президентом. Для страны, для ее репутации важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции, и 22 декабря мы будем ждать решения, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественном приеме для представителей дипломатического корпуса во дворце Орбелиани.



По ее словам, население страны хочет, чтобы с поляризацией было покончено.



«Стремления нашего населения очевидны. Люди хотят, чтобы с поляризацией было покончено, хотят видеть новые силы, фигуры и перспективы. Но на данном этапе это не является волей политических сил, будь то власть или оппозиция. Они все еще цепляются за свою власть и партийные стремления. Одна из главных проблем, которая способствует поляризации, это вопрос, связанный с бывшим президентом. Для страны, для ее репутации важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции, и 22 декабря мы будем ждать решения, которое, я хочу быть уверена, позволит населению Грузии выйти из этой ситуации. Все должны сконцентрироваться на своих обязанностях, на управлении страной, решении проблем, выводе страны на стабильный путь к Европе, миру и благополучию. Именно это я хочу пожелать стране, вам и всему в 2023 году», - заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





