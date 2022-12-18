

Хабеишвили: Мы будем везде, где будут российский олигарх и его криминальная «банда»

18.12.2022 17:01





В дверях между Евросоюзом и Грузией «застрял» Бидзина Иванишвили. Мы должны пинками прогнать российского олигарха, чтобы стать членами цивилизованного мира и в том числе спасти жизнь президенту Саакашвили, - заявил журналистам один из кандидатов в председатели «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, нет другой страны в мире, кроме путинской России, которую бы радовало нынешнее положение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Я буду везде, где будет акция, борьба против российского олигарха. Грузинский народ должен понять простую истину: Бидзина Иванишвили «застрял» в дверях между Евросоюзом и Грузией. Мы должны пинками прогнать российского олигарха из этих дверей, чтобы стать членами цивилизованного мира и в том числе спасти жизнь президенту Саакашвили. В мире нет другой страны, кроме путинской России, которую бы радовало нынешнее положение Саакашвили», - заявил Хабеишвили.



По его словам, после 22 декабря реальность станет еще тяжелее, если экс-президент Михаил Саакашвили останется в заключении.



«Мы будем везде, где будет российский олигарх и его криминальная банда», - заявил Хабеишвили.



Он отметил, что сделает все для мобилизации людей.



«Обещаю российскому олигарху и его криминальному режиму, ежедневно буду делать все для того, чтобы все это переросло в народное волнение и, в конечном итоге, грузинский народ победил российского олигарха ради европейского будущего. Убийцам президента нет места в цивилизованном мире», - заявил Хабеишвили.





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