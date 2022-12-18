

Президент может предпринять акт помилования, она в этом не ограничена - адвокат Саакашвили

18.12.2022 17:04





Адвокат Шалва Хачапуридзе заявляет, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили есть все документы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и от ее политической воли зависит, помилует ли она экс-президента.



«Президент может предпринять этот шаг, она в этом не ограничена. Остальные два обвинительных приговора вынесены и, соответственно, она может применить акт помилования в отношении этих приговоров.



Мариам Джишкариани представила ей все документы и если у нее есть на это политическая воля, то никаких ограничивающих или сдерживающих факторов не существует», - заявил Хачапуридзе.



Хачапуридзе сказал и по поводу суда, назначенного на 22 декабря, сообщив, что в четверг будут допрошены грузинский эксперт Мариам Джишкариани и американский эксперт Эрик Дэвид Голдсмит.



Вместе с тем, по словам адвоката, судебные процессы затягиваются, хоть они и пытаются сократить сроки.



«В определенной степени это растягивается во времени, как бы мы ни старались, это требует некоторого времени, но мы пытаемся, чтобы все происходило в жатые сроки», - заявил адвокат.





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