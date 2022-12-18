

Гиули Аласания о Михаиле Саакашвили: Он помещен в аквариум, где его убивают

18.12.2022 17:07





По заявлению Гиули Аласания, фактически происходит убийство третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Как заявила мать экс-президента после того, как проведала сына в клинике «Вавамед», все действия Михаила Саакашвили находятся под контролем, что плохо сказывается на его здоровье.



«Публикация кадров — все это очень вредит его здоровью. Фактически происходит убийство человека. Он помещен в аквариум, где его убивают. Каждый его вздох, действие, каким бы оно ни было, находится под контролем и фактически идет трансляция всего этого. Как должен себя чувствовать человек, разве это жизнь? Это смертная казнь, он человек, приговоренный [к смерти]», - заявила Гиули Аласания.





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