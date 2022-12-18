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Гиули Аласания о Михаиле Саакашвили: Он помещен в аквариум, где его убивают
18.12.2022 17:07
По заявлению Гиули Аласания, фактически происходит убийство третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как заявила мать экс-президента после того, как проведала сына в клинике «Вавамед», все действия Михаила Саакашвили находятся под контролем, что плохо сказывается на его здоровье.
«Публикация кадров — все это очень вредит его здоровью. Фактически происходит убийство человека. Он помещен в аквариум, где его убивают. Каждый его вздох, действие, каким бы оно ни было, находится под контролем и фактически идет трансляция всего этого. Как должен себя чувствовать человек, разве это жизнь? Это смертная казнь, он человек, приговоренный [к смерти]», - заявила Гиули Аласания.
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