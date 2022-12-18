

Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки

18.12.2022 17:28





Всем сердцем поздравляю наших еврейских сограждан, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину в Израиль, весь еврейский народ с великим праздником Хануки, пишет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook.



Как отметил глава правительства, многовековая дружба грузин и евреев, неустанный труд еврейской общины во имя развития общей родины являются неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии.



«Многовековая дружба грузин и евреев, неустанный труд еврейской общины для прогресса нашей общей родины является неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии. На нас, сегодняшних поколениях, лежит ответственность за дальнейшее укрепление нашего братства, за углубление сотрудничества между Грузией и Израилем.



Всем сердцем разделяю ваше праздничное настроение и желаю вам и вашим семьям мира, благополучия и прогресса», — написал премьер-министр.







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