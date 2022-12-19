

Почему лидеры «Грузинской мечты» выбирают Европу или США для рождения своих детей

19.12.2022 11:26





Депутаты «Грузинской мечты» которые не чураются откровенной критики в адрес Запада и называют европейских партнеров Грузии оскорбительными эпитетами, тем не менее будущее своих детей планируют в странах Запада.



Например, 14 декабря, один из влиятельных лидеров «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что если получение статуса кандидата в члены ЕС зависит от вопроса Михеила Саакашвили, то они могут «оставить этот статус при себе».



И это происходит тогда, когда большинство населения Грузия выступают за европейскою перспективу.



Грузинские высокопоставленные чиновники не только отправляют своих детей учиться в Европу, они предпочитают, что бы их дети появлялись на свет в ведущих, развитых странах Европы. Таким образом они обеспечивают своим детям безопасное будущее за пределами Грузии.



В связи с чем возникает вопрос, если эта европейская перспектива, как выразился Каладзе такая «ничего не приносящая», почему члены правящей команды выбирают Европу и США для будущего своих детей?



Например, у мэра Тбилиси Кахи Каладзе четверо детей — все они родились в Европе.



Первый ребенок мэра родился в Италии в 2009 году, в то время Каладзе не завершил футбольную карьеру в этой стране. В Грузию Каладзе вернулся в 2012 году — в этом же году он был назначен министром энергетики и вице-премьер-министром. Позже Каха Каладзе стал мэром Тбилиси и является им до сих пор.



Несмотря на то, что он жил в Грузии и был членом команды правящей партии, следующие трое его детей родились не в Грузии, а в Милане и Париже.



После начала войны в Украине Каладзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии «абсолютно постыдной» и заявил, что Грузию наказали за то, что она не вступает в войну.



«Очень прискорбно, что страну наказывают за то, что она не включилась в войну», — сказал Каладзе, продолжая тем самым антизападную риторику, которую также высказывают некоторые лидеры «Грузинской мечты».



Оба ребенка депутата от «Грузинской мечты» Алуды Гудушаури родились в США. Первый ребенок родился в Нью-Йорке в 2015 году, а в 2017-м — второй, опять же в Нью-Йорке.



Недавно Гудушаури сравнил воюющих на Украине грузин с одним из трагических персонажей произведения «Дата Туташхия» — «Кику» и тем самым намекнул, что они воюют в Украине не за будущее Грузии, а за деньги.



Согласно законодательству США, человек, родившийся в Америке, автоматически получает статус гражданина США. Это означает, что дети Гудушаури также являются гражданами США.



Согласно биографическим данным Гудушаури, в этот период он не работал и не учился в США. С 2014 по 2020 год Гудушаури работал юристом в ООО «Кики», одним из учредителей которого является гражданин России. Он также был директором другой компании, базирующейся в Грузии — «Гео Консалтинг».



Сын другого депутата «Грузинской мечты» Беки Одишария тоже родился в США, а именно в Иллинойсе. В биографических данных Одишария, размещенных на сайте парламента, нигде не указано, что связывало его с Америкой в ​​период рождения его сына.



Сын Ираклия Чиковани, заместителя председателя «Грузинской мечты», а также заместителя председателя фракции «Грузинская мечта», родился в Нью-Йорке, США в 2009 году. В 2009 году Чиковани работал в ООН заместителем постоянного представителя Грузии. В 2012 году стал депутатом парламента от партии «Бидзина Иванишвили — Демократическая Грузия».



Его заявления не являются откровенно антизападными или антиукраинскими, хотя в одном из своих комментариев Чиковани раскритиковал украинское правительства, когда Украина ввела санкции в отношении нескольких членов окружения Бидзины Иванишвили.



Оба ребенка Анри Оханашвили, одного из влиятельных членов «Грузинской мечты», родились в Берлине, Германия — в 2013 и 2015 годах. В 2010 году учился в Германии, а в 2015 году был научным редактором «Грузинско-германского электронного журнала по уголовному праву» (DGStZ) в проекте, финансируемом одним из немецких фондов.



Оханашвили возглавляет в парламенте рабочую группу по деолигархизации, однако считает, что закон не может распространяться на Бидзину Иванишвили, поскольку, по словам Оханашвили, Иванишвили не олигарх, а меценат.



Один из детей другого члена «Грузинской мечты» Давида Сонгулашвили родился во Франции. Согласно биографии, Сонгулашвили с 2007 года является управляющим директором ООО «Адрес», компания зарегистрирована в Грузии.



Сын другого члена «Грузинской мечты» Владимира Чачибая также родился в США. Владимир Чачибая — генерал-лейтенант, в 2007–2008 годах учился в Военном колледже армии США. Параллельно работал в Министерстве обороны. Его сын США родился в 2008 году.



Депутаты, покинувшие «Грузинскую мечту», но официально состоящие в списке парламентского большинства.



Дети Михеила Кавелашвили, родились в Европе, а именно в Англии и Швейцарии. До 1997 года Кавелашвили был футболистом английского футбольного клуба «Манчестер Сити». В 2001 году, когда у него родился второй ребенок, выступал в «Алания-Владикавказ» (2004), а после этого (2005-2006) стал игроком «Газели».



Несмотря на свою европейскую жизнь и футбольную карьеру, после российско-украинской войны Кавелашвили присоединился к движению, которое с момента своего основания отличалось антизападными заявлениями.



Он критикует посла США в Грузии Келли Дегнан, а его «четверка» обвиняет ее в попытке втянуть Грузию в российско-украинскую войну.



«Разговоры о вступлении в войну исходит от людей, которых вы финансируете», — написал Кавелашвили обращаясь к Келли Дегнан.





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