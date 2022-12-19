

Хазарадзе: То, что подтвердила Гаага, является исторической победой

19.12.2022 12:28





То, что подтвердила Гаага, является исторической победой – это еще раз свидетельствует о том, что наши героические воины сражались достойно и не выявлено ни одного военного преступления стороны грузинской армии, – заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе в связи с решением Гаагским суда по делу августовской войне 2008 года.



На вопрос, почему власти молчат по этому поводу, Мамука Хазарадзе отвечает, что «власти, которые не ведут нашу страну к Европе, цивилизации, переключились на инерцию и, соответственно, они не могут встать выше, чем интересы Грузии».



«В течение лет мы слышали позорные заявления о том, что Грузия начала войну, и самое позорное и преступное заключается в обвинении своих военных, своих генералов, этих героических ребят в различных военных преступлениях. Факт установлен, правда победила, войну начата не Грузией, а Россией, Россия – оккупант, она завоевала 20% нашей страны. Россия сегодня хочет завоевать Украину, что ей не удастся, поэтому факт, подтвержденный Гаагой, является исторической победой. Очень поздно, прошло 14 лет, но лучше поздно, чем никогда. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что наши героические воины сражались достойно и не выявлено ни одного военного преступления стороны грузинской армии», - заявил Мамука Хазарадзе.





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