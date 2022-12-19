

Папа Римский призвал положить конец напряженности на Южном Кавказе

19.12.2022 12:45





Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за мирное урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Глава католической церкви заявил, что необходимо остановить эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном.



По информации Reuters, активисты-экологи перекрыли Лачинский коридор, который является единственным наземным маршрутом для передвижения людей и товаров, продуктов питания и медикаментов из Армении в Нагорный Карабах через территорию Азербайджана.



«С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения», – сказал Папа Римский.



Параллельно, понтифик призвал собравшихся на площади Святого Петра граждан молиться за мир в Украине. Он высказался за прекращение конфронтации и переход к диалогу.



«Единственный выход — мир, а единственный путь к нему – диалог», – заявил понтифик.





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