

Оппозиция: международно-правовая ситуация в отношении войны 2008 изменилась, время действовать

19.12.2022 14:34





Три оппозиционные партии Грузии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что решение Гаагского суда относительно августовской войны, коренным образом меняет международно-правовое отношение к событиям 2008 года.



Лидеры «Гирчи – больше свободы», «Время пришло» и «Стратегии Агмашенебели» отметили: пришло время для конкретных действий и требований по возмещению ущерба вынужденным переселенцам.



«Нас интересует, возбудили ли правоохранительные органы Грузии уголовные дела такого же типа в отношении трех человек, которых гаагский прокурор назвал участниками военных действий против Грузии. Также есть ли какой-то конкретный план действий на международной арене, ведь правовые основы полностью меняются, Грузия вправе требовать компенсации для ВПЛ, которым в 2008 году был нанесен непоправимый вред. Международно-правовая ситуация в отношении войны 2008 года коренным образом изменилась, и сейчас очень важна конкретная деятельность.



Здесь я хотел бы обратиться к разного рода организациям, неправительственным и юридическим компаниям, давайте объединим наши усилия и в условиях, когда «Грузинская мечта» не защищает своих граждан, подготовим правовые основы для возмещения ущерба, не только в связи с трагедией 2008 года, но и в связи с событиями 90-х», — заявил Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели.



Лидер «Время пришло» Элене Хоштария, в свою очередь, добавила, что решение Гаагского суда полностью разрушило подкрепляемую «Грузинской мечтой» российскую версию о том, что войну 2008 года начала Грузия.



«У нас нет иллюзий, что «Грузинская мечта» предпримет политические и юридические шаги, вытекающие из этого решения. Мы должны понимать, что нужно избавиться от правительства, чтобы наша страна села в эту парадигму и она заработала, но прежде чем их убрать, мы намерены найти партнеров для конкретной работы как внутри страны, так и за ее пределами. Эти люди должны быть наказаны, в отношении них должны заработать международные санкции, должны быть выписаны ордера на арест. Вопрос репараций может затянуться, но сегодня для этого создан контекст. Мы нуждаемся в инициировании конкретных резолюций», — сказала Хоштария.



SOVA

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