

Президент Грузии о войне в Украине, оккупации, членстве в ЕС и Саакашвили

19.12.2022 14:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на новогоднем приеме для представителей дипломатического корпуса в президентском дворце на ул. Атонели 17 декабря рассказала о продолжающейся войне в Украине, членстве в ЕС, оккупации, поляризации и бывшем президенте Михаиле Саакашвили.



Война в Украине



«Это был год Украины», — сказала президент Зурабишвили, говоря о продолжающейся войне в Украине, добавив, что Украина, которая «прошла шквал несправедливой агрессии, терпит все это уже 10 месяцев». «Это гордый народ, который показал, что значит быть стойким, что значит вытерпеть все это и быть единым в процессе».



Она также подчеркнул, что «в этом процессе украинский народ и его лидеры реально победили Россию или, по крайней мере, уже победили российскую пропаганду, российскую стратегию, которую Россия меняла не один, а несколько раз».



«Победила Россию, потому что мир увидел то, чего не хотел видеть раньше — предыдущие агрессии: 1992, 2008, 2014 годов. Мир обнаружил и увидел истинное лицо России», — сказала президент Зурабишвили.



По словам президента, «война в Украине — это вызов для Грузии, потому что она открывает наши раны и страх, который есть у всех соседей России, особенно у сравнительно небольших государств».



Она также подчеркнула «полную солидарность», проявленную грузинским народом по отношению к Украине, «будь то поддержка отдельных лиц, бойцов, которые воюют вместе с братьями-украинцами, различного рода демонстрации на улицах, прием украинских беженцев и т. д.».



«Наши граждане выражают (поддержку) и уже сказали свое слово, которое заключается в том, что нет мира без справедливости, свободы и независимости», — подчеркнула президент.



В контексте войны в Украине президент Зурабишвили обратила внимание на «массовую миграцию» российских граждан в Грузию на фоне военной мобилизации в России и заявила, что «этот вызов является в какой-то степени возможностью, потому что еще раз показывает нам, что такое грузинская толерантность и грузинское гостеприимство».



«Но гостеприимство не должно быть глупым, и у нас, конечно, есть долг перед собственным населением — полностью контролировать то, что происходит», — сказала президент Грузии, добавив, что наряду с открытыми границами, «мы должны осознавать, что у нас должно быть правильное законодательство и соответствующие правила, чтобы предотвратить нежелательные намерения в будущем».





Членство в ЕС



Говоря о предоставлении Еврокомиссией Грузии европейской перспективы, Саломе Зурабишвили отметила, что «мы благодарны за эту перспективу, которая была дана нам в результате борьбы Украины, и которая является очень важным шагом».



Отметив, что «это историческое решение, чтобы мы сделали шаг в отношении этих новых проектов», президент Зурабишвили подчеркнула, что предоставление Грузии европейской перспективы «закрывает дебаты и споры, которые ведутся по географическому вопросу, что география должна диктовать Границы Евросоюза».



В этом же контексте она также обратила внимание на непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и заявила, что это вызвало «разочарование» грузинского населения, которое «никогда не колебалось и никогда не сворачивало с пути в Европу».



Саломе Зурабишвили также рассказала о выполнении 12 рекомендаций, данных Грузии для получения статуса кандидата, и подчеркнула, что «совершенно ясно, чего народ Грузии хочет от своих государственных органов и политических лидеров, чего он ждет от элиты». «Очевидно, что мы должны прислушиваться к ним и прислушиваться к их ожиданиям», — добавила она.



«Также важно, чтобы помимо отношений с государственными органами и политическими силами мы не забывали, что наши зарубежные партнеры видят и признают политическую волю Грузии. Вы (партнеры) не должны забывать, и прошу вас, всегда помнить о воле и желании грузин», — сказала президент Зурабишвили.



Оккупация



Президент Зурабишвили назвала оккупацию Россией грузинских территорий «главным вызовом», стоящим перед страной, и сказала, что «некоторые люди могут подумать, что это требует дополнительного анализа… что безопаснее критиковать наших западных партнеров, чем оккупанта».



«(Однако это останется так) до тех пор, пока территории Грузии оккупированы российскими войсками», — подчеркнула она, добавив, что гражданам Грузии, живущим за линией оккупации, «приходится жить с проблемами, связанными с языком и идентичностью».



«Они жертвы мобилизации, им тоже приходится терпеть угрозы, им дают информацию, что Грузия может воспользоваться этой ситуацией, и, конечно, это не так и так не происходит, мол будет захватывать территории. Это подход других людей», — сказала Саломе Зурабишвили.



Напоминая об агрессии России по отношению к своим соседям в последние десятилетия, Саломе Зурабишвили отметила, что «всем должно быть ясно, что оккупация на европейском континенте неприемлема, и те, кто действительно хочет реального мира и переговоров, должны в первую очередь это признать, а потом обсудим эти вопросы».



Поляризация



Президент Зурабишвили назвала поляризацию еще одним вызовом, стоящим перед страной, и отметила, что население Грузии хочет положить ей конец.



«Они (население страны) хотят видеть новые силы для будущего Грузии, новые фигуры, новые перспективы, и на данном этапе это не является волей политических сил, будь то большинство или оппозиция. Они по-прежнему цепляются за свою власть и партийные устремления», — сказала она.



По словам президента Зурабишвили, «одной из главных проблем», способствующей поляризации, является вопрос находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили. Она также подчеркнула важность прекращения «спекуляций» на эту тему для репутации, стабильности и будущего страны.



«Давайте дождемся решения (суда) от 22 декабря, которое, я уверен (и хочу быть уверенной), позволит населению Грузии выйти из этой ситуации, и чтобы все сконцентрировались на своих обязанностях, управлении страной, решении проблем и постановке страну на стабильный путь, сконцентрировались на Европу, мир и благополучие, и это именно что, чего я желаю стране в 2023 году и хочу пожелать всем вам, вашим семьям и всему миру», — сказала президент Грузии.





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