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Деканоидзе: Нам следует начать работу над «списком Саакашвили»
19.12.2022 16:06
По заявлению председателя фракции «Национальное движение» Хатии Деканоидзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна использовать все рычаги для освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По ее словам, Зурабишвили должна понимать, что означает евроинтеграция Грузии и что этому может угрожать.
Она также сказала по поводу депутатов, объявивших голодовку, отметив, что все протесты – это проявление свободы слова, но для освобождения Михаила Саакашвили важнейшими являются международные рычаги.
Как отметила Деканоидзе, нужно начать работу над «списком Саакашвили», в который войдут все лица, причастные к преступной схеме.
«Для меня значительно любое выражение протеста, но одним из главных механизмов я считаю международное давление. Важно начать работу над «списком Саакашвили», в который войдут все лица, нарушившие права бывшего президента, причастные к этой преступной схеме, к обнародованию кадров, что было прямым показателем того, как относятся власти к человеку, заключенному, третьему президенту страны, состояние здоровья которого очень тяжелое.
На мой взгляд, борьба в парламенте (я имею в виду использование рычагов) важна и ничто не может ее заменить, поскольку у протеста свое место, а у взаимоотношений с международными партнерами свое, и все это понимают», - заявила Деканоидзе.
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