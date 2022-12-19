

Хазарадзе: Заявление Ираклия Гарибашвили по поводу порта Анаклия оторвано от реальности

19.12.2022 16:12





По заявлению председателя партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по поводу порта Анаклия оторвано от реальности, а проект, анонсированный правительством, обречен на провал.



По его же словам, за последние несколько лет власти ничего не сделали для реализации это проекта.



«Одна из главных проблем нашей страны — ложь, в которой мы живем. Это касается Анаклии, рабочих мест, которые якобы создаются в стране и якобы экономического роста. На самом деле страна и реальная жизнь расходятся. Потребности и трудности людей совсем иные, а власть навязывает нам другую пропаганду.



К сожалению, уже третий год власти ничего не делают для реализации этого проекта. Это лживые обещания, обман людей, в то время как очень быстрыми действиями мы можем сделать страну настоящим узлом, настоящим центром притяжения, и шагом номер один для этого, без преувеличения, является Анаклия и строительство города Анаклия. Его [Ираклия Гарибашвили] заявление оторвано от реальности, а проект, который они анонсировали, обречен на провал», - заявил Мамука Хазарадзе.





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