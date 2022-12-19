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Элене Хоштария: Целенаправленные попытки «Грузинской мечты» обвинить Грузию в развязывании войны провалились
19.12.2022 17:06
Хочу поздравить всех грузин, всех беженцев, членов семей всех погибших, членов семей наших героев, в том числе и погибших сегодня в Украине, что историческая справедливость восстановлена и весь мир признает, что в 2008 году от начала и до конца перед грузинским государством и гражданами Грузии была виновата Россия», - заявила на брифинге лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.
Как отметила Хоштария, согласно решению Гаагского суда, целенаправленные попытки «Грузинской мечты» обвинить Грузию в развязывании войны провалились.
«Между тем у нас нет иллюзий, что «Грузинская мечта» начнет делать конкретные политические и правовые шаги, вытекающие из этого решения. Мы должны понимать, что нам нужно избавиться от этих властей, чтобы наша страна полностью вписалась в эту парадигму и работала соответствующим образом. Но до избавления от них, мы найдем партнеров внутри страны и за ее пределами, чтобы работать по конкретным направлениям», - заявила Хоштария.
Для справки, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что этап расследования дела об августовской войне завершен, однако продолжаются работы по привлечению к суду подозреваемых лиц: Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева.
«Сегодня я могу подтвердить, что помимо дел, существующих в производстве Международного уголовного суда, мой офис больше не будет продолжать расследование в новом направлении в связи предполагаемой уголовной ответственностью других лиц или другими действиями в рамках ситуации в Грузии. Соответственно, поскольку обстоятельства существенно не изменились, этап расследования ситуации в Грузии завершился. Об этом решении я уже проинформировал власти Грузии», - отмечается в заявлении офиса прокурора Международного уголовного суда.
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