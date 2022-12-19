

Председатель батумской организации ЕНД подвергся нападению

19.12.2022 17:35





Член «Национального движения» в Верховном совете Аджарии и председатель организации этой же партии в Батуми Георгий Киртадзе подвергся нападению.



Как рассказал он «IPN», во время разговора с журналистами к нему приблизился неизвестный мужчина и забросал его яйцами.



Георгий Киртадзе говорит, что за этим человеком стоит СГБ.



«Я разговаривал с журналистами о Беларуси, о том, что страна движется в сторону Беларуси, и в это время неизвестный в эфире сзади начал бросать яйца. Я не знаю этого человека. Сказал, что он местный, но это действующий трусливо «титушка», как обычно подосланный СГБ», — заявил Георгий Киртадзе.





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