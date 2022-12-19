|
|
|
Председатель батумской организации ЕНД подвергся нападению
19.12.2022 17:35
Член «Национального движения» в Верховном совете Аджарии и председатель организации этой же партии в Батуми Георгий Киртадзе подвергся нападению.
Как рассказал он «IPN», во время разговора с журналистами к нему приблизился неизвестный мужчина и забросал его яйцами.
Георгий Киртадзе говорит, что за этим человеком стоит СГБ.
«Я разговаривал с журналистами о Беларуси, о том, что страна движется в сторону Беларуси, и в это время неизвестный в эфире сзади начал бросать яйца. Я не знаю этого человека. Сказал, что он местный, но это действующий трусливо «титушка», как обычно подосланный СГБ», — заявил Георгий Киртадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна