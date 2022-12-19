

Правительство Грузии отправит генераторы в Украину до конца года

19.12.2022 18:31





По словам вице-премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, до конца года в Украину будут отправлены генераторы для оказания гуманитарной помощи.



По словам министра экономики, процесс закупки генераторов уже начался, и украинские друзья получат надежные генераторы различной мощности.



«Здесь важны мощности. Мы спланировали так, чтобы генераторы были разной мощности, чтобы иметь максимальную гибкость и их использовали в Украине как для корпусов, так и, скажем, для блоков корпусов. Так что это хорошо просчитанный с энергетической точки зрения договор купли-продажи, который будет завершен в ближайшие дни», — заявил Леван Давиташвили.







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