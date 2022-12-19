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Офис Народного защитника призывает парламент задействовать Совет по этике


19.12.2022   19:09


«Абсолютно недопустимо в любом политическом дискурсе выделять несовершеннолетних по их семейной принадлежности или иным признакам, что может угрожать их психоэмоциональному состоянию и безопасности, в том числе, даже способствовать возможным притеснениям среди детей», — говорится в заявлении аппарата Народного защитника.

Согласно заявлению, аппарат Народного защитника призывает всех, в том числе и парламентариев, проявлять высокую ответственность, не допускать обращения к членам семьи друг друга, в том числе несовершеннолетним, в негативном контексте.

Кроме того, как отмечается в заявлении, офис омбудсмена призывают парламент Грузии задействовать Совет по этике для изучения, мониторинга и эффективного реагирования на нарушения.

«Каждый политик, особенно каждый член парламента, в рамках своего мандата обязан способствовать созданию в стране ненасильственной среды, учитывающей наилучшие интересы ребенка.

При проведении политической дискуссии призываем всех, в том числе парламентариев, проявлять высокую ответственность, не допускать обращения к членам семьи друг друга, в том числе несовершеннолетним, в негативном контексте, быть гарантом защиты прав каждого ребенок.

Кроме того, мы призываем парламент Грузии задействовать Совет по этике для изучения, мониторинга и эффективного реагирования на нарушения», — говорится в заявлении.


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