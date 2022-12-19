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Офис Народного защитника призывает парламент задействовать Совет по этике
19.12.2022 19:09
«Абсолютно недопустимо в любом политическом дискурсе выделять несовершеннолетних по их семейной принадлежности или иным признакам, что может угрожать их психоэмоциональному состоянию и безопасности, в том числе, даже способствовать возможным притеснениям среди детей», — говорится в заявлении аппарата Народного защитника.
Согласно заявлению, аппарат Народного защитника призывает всех, в том числе и парламентариев, проявлять высокую ответственность, не допускать обращения к членам семьи друг друга, в том числе несовершеннолетним, в негативном контексте.
Кроме того, как отмечается в заявлении, офис омбудсмена призывают парламент Грузии задействовать Совет по этике для изучения, мониторинга и эффективного реагирования на нарушения.
«Каждый политик, особенно каждый член парламента, в рамках своего мандата обязан способствовать созданию в стране ненасильственной среды, учитывающей наилучшие интересы ребенка.
При проведении политической дискуссии призываем всех, в том числе парламентариев, проявлять высокую ответственность, не допускать обращения к членам семьи друг друга, в том числе несовершеннолетним, в негативном контексте, быть гарантом защиты прав каждого ребенок.
Кроме того, мы призываем парламент Грузии задействовать Совет по этике для изучения, мониторинга и эффективного реагирования на нарушения», — говорится в заявлении.
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