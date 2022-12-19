Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ботковели: Будет составлен список лиц, прямо или косвенно причастных к пыткам Саакашвили


19.12.2022   19:26


По заявлению члена «Национального движения» Георгия Ботковели, кадры, опубликованные Пенитенциарной службой, станут одним из важных доказательств бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили.

«Есть много доказательств, начиная с тех кадров, которые они опубликовали. Уверен, что это будет одним из важных доказательств в процессе комплектования списка и в процессе, связанном с пытками и бесчеловечным обращением с Михаилом Саакашвили», — сказал Георгий Ботковели.

Вместе с тем, по словам Георгия Ботковели, начата работа над списком, в котором будут оглашены лица прямо или косвенно причастных к процессу пыток Михаила Саакашвили.

«Мы пройдем все необходимые процедуры и будет составлен список конкретных лиц, которые прямо или косвенно причастны к процессу пыток Михаила Саакашвили. Я не буду сегодня перечислять имена. Есть много людей, которые подпадут под все это. Поэтому в списке будет много тех людей, которые действительно заслуживают наказания, как со стороны международного сообщества, так и привлечения к уголовной ответственности», — заявил Георгий Ботковели.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна