

Ботковели: Будет составлен список лиц, прямо или косвенно причастных к пыткам Саакашвили

19.12.2022 19:26





По заявлению члена «Национального движения» Георгия Ботковели, кадры, опубликованные Пенитенциарной службой, станут одним из важных доказательств бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили.



«Есть много доказательств, начиная с тех кадров, которые они опубликовали. Уверен, что это будет одним из важных доказательств в процессе комплектования списка и в процессе, связанном с пытками и бесчеловечным обращением с Михаилом Саакашвили», — сказал Георгий Ботковели.



Вместе с тем, по словам Георгия Ботковели, начата работа над списком, в котором будут оглашены лица прямо или косвенно причастных к процессу пыток Михаила Саакашвили.



«Мы пройдем все необходимые процедуры и будет составлен список конкретных лиц, которые прямо или косвенно причастны к процессу пыток Михаила Саакашвили. Я не буду сегодня перечислять имена. Есть много людей, которые подпадут под все это. Поэтому в списке будет много тех людей, которые действительно заслуживают наказания, как со стороны международного сообщества, так и привлечения к уголовной ответственности», — заявил Георгий Ботковели.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





