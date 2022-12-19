

Цитлидзе: У правительства и президента Грузии есть главный рычаг для прекращения поляризации

19.12.2022 20:13





По заявлению члена «Национального движения» Анны Цитлидзе, голодающие депутаты неизменно требуют перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу.



«Хочу отсюда пожелать третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили быть бодрым. На пятый день голодовки наше требование все еще остается неизменным — перевести президента Саакашвили на лечение за границу, чтобы спасти ему жизнь. Наше требование неизменно — спасти человеческую жизнь», — сказала Анна Цитлидзе.



По её словам, у грузинского правительства и президента Грузии есть главный рычаг для снижения поляризации.



«Если мы говорим о желании лучшего будущего для этой страны, если мы хотим европейского будущего для Грузии, тогда политическая расправа, месть и ненависть должны закончиться, так как это никогда не приводили ни к чему хорошему, не приведет и сейчас. Когда нас просят положить конец поляризации, единственный ответ, который мы можем дать, это то, что у нас, оппозиции, нет никаких рычагов, чтобы сделать это. Главный рычаг для этого есть у правительства Грузии и президента, которые могут все это закончить. Мы будем бороться до конца, чтобы спасти жизнь президента Саакашвили», — заявила Анна Цитлидзе.







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