Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили просит президента созвать внеочередную сессию Парламента


19.12.2022   23:13


19 декабря председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой созвать на 22-23 декабря внеочередную сессию Парламента для избрания омбудсмена, внесудебных членов Высшего совета юстиции и членов Центральной избирательной комиссии.

«Надеемся, что фракции смогут прийти к соглашению относительно кандидатов и появится возможность квалифицированным большинством выбрать соответствующих лиц», — сказал Шалва Папуашвили.

Осенние сессии в Парламенте завершились 16 декабря без избрания кандидатов на указанные выше должности. До сих пор вакантна и должность народного защитника. Срок полномочий бывшего омбудсмена Нино Ломджария истек 9 декабря.

Президент Саломе Зурабишвили пока не ответила на обращение спикера Парламента.

Следует отметить, что согласно одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, «следует обеспечить, чтобы в процессе выдвижения народного защитника приоритет отдавался независимому лицу, и чтобы процесс был прозрачным; Соблюдалась эффективная институциональная независимость аппарата».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна