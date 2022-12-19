

Папуашвили просит президента созвать внеочередную сессию Парламента

19.12.2022 23:13





19 декабря председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой созвать на 22-23 декабря внеочередную сессию Парламента для избрания омбудсмена, внесудебных членов Высшего совета юстиции и членов Центральной избирательной комиссии.



«Надеемся, что фракции смогут прийти к соглашению относительно кандидатов и появится возможность квалифицированным большинством выбрать соответствующих лиц», — сказал Шалва Папуашвили.



Осенние сессии в Парламенте завершились 16 декабря без избрания кандидатов на указанные выше должности. До сих пор вакантна и должность народного защитника. Срок полномочий бывшего омбудсмена Нино Ломджария истек 9 декабря.



Президент Саломе Зурабишвили пока не ответила на обращение спикера Парламента.



Следует отметить, что согласно одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, «следует обеспечить, чтобы в процессе выдвижения народного защитника приоритет отдавался независимому лицу, и чтобы процесс был прозрачным; Соблюдалась эффективная институциональная независимость аппарата».





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