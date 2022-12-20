

Зеленский: То, что сейчас происходит с Михаилом Саакашвили, не подобает Грузии, это надо прекратить

20.12.2022 10:42





Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки, передает «Украинская правда».



«Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии.



Вероятно, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровья. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подобает Грузии. Это надо прекратить.



Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг», - заявил Зеленский.





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