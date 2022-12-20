

Деканоидзе: На данном этапе не удалось достичь согласия по кандидатуре народного защитника

20.12.2022 11:28





По словам члена «Национального движения» Хатии Деканоидзе, между «Грузинской мечтой» и оппозицией не достигнуто соглашение по вопросу народного защитника.



Как сообщила журналистам Хатия Деканоидзе после завершения третьего раунда консультаций между правящей командой и оппозицией, оппозиция предложила «Грузинской мечте» двух кандидатов в народные защитники, однако «Грузинская мечта» исключила их поддержку и представила оппозиции пять кандидатов.



По словам Хатии Деканоидзе, оппозиция не поддерживает ни одного из пяти упомянутых кандидатов.



«Самое важное — это их профессиональные качества и стандарты, Бурджанадзе и Абашидзе выделяются из пятерки, представленной «Грузинской мечтой». Они даже на комиссии получили самые высокие оценки. Поэтому тут аргумент политический, а не профессиональный», — заявила Хатия Деканоидзе.







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