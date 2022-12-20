

Пенитенциарная служба не верит в отравление Саакашвили

20.12.2022 13:24





Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление в связи с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Как отмечают в ведомстве, заявления адвокатов об отравлении Михаила Саакашвили «служат созданию ложного общественного мнения и направлены на нанесение ущерба интересам государства».



Вместе с тем, согласно заявлению Пенитенциарной службы, «искусственное нагнетание ситуации – это еще одна дополнительная попытка создать напряженный фон перед судебными рассмотрениями, что является наглядным примером давления на суд».



«В связи с высоким общественным интересом Специальная пенитенциарная служба поясняет:



31 мая 2022 года с целью мониторинга состояния здоровья осужденного Михаила Саакашвили клиника «Вивамед» провела токсикологическое исследование в лаборатории «Мрчевели». По результатам, полученным 10 июня 2022 года, все показатели были в норме.



19 ноября 2022 года один из адвокатов, защищающих интересы осужденного, Валерий Гелбахиани заявил о якобы отравлении своего подзащитного. Как отметил Михаил Саакашвили 21 ноября 2022 года в связи с указанным заявлением, он никогда не говорил ни одному адвокату о том, что подозревает отравление, и назвал спекуляции на эту тему «неуместными».



21 ноября 2022 года о якобы отравлении осужденного заявил другой адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе, который не поверил, что упомянутый «пост» написал его подзащитный, поскольку сделать это ему не позволяло состояние здоровья. Однако после встречи с осужденным этот адвокат сразу же подтвердил аутентичность заявления.



22 ноября 2022 года, учитывая наилучшие интересы пациента, Пенитенциарная служба запросила проведение химико-токсикологической экспертизы в ЮЛПП «Национальное бюро экспертиз имени Самхараули», на что было получено согласие. После этого, 24 ноября 2022 года, пенитенциарная служба, как ответственное государственное учреждение, предложила осужденному провести исследование, от чего Михаил Саакашвили отказался. И это еще раз наглядно демонстрирует попытку манипулировать общественным мнением.



2 декабря 2022 года на телеканале «Пирвели» был показан небольшой и неполный отрывок из экспертного заключения, проведенного центром «Эмпатия», который, по их же требованию, является конфиденциальным. Это было сделано с целью представить ситуацию так, будто осужденный Михаил Саакашвили был отравлен. Подобного рода целенаправленные, деструктивные действия служат созданию неправильного общественного представления о положении осужденного и направлены на причинение вреда интересам государства.



Еще раз поясняем, что на данном этапе суд должен рассмотреть конфиденциальное заключение, определенные части которого также оркетстрированно были обнародованы телеканалом «Формула». Искусственное нагнетание ситуации является еще одной дополнительной попыткой создать напряженный фон перед судебными заседаниями, что является наглядным примером давления на суд.



Категорически призываем заинтересованную сторону воздержаться от фрагментального обнародования заключения, признанного по их собственному требованию конфиденциальным, уважать общество и конституционный порядок», - говорится в заявлении ведомства.





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